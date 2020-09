Homem é morto a tiros em Parintins

Corpo está no IML de Parintins.

O jovem Anderson da Silva de Azevedo de 20 anos de idade morreu na noite desta deste sábado, 19,2 bairro Paulo Correia em Parintins exatamente na rua 16. Ele levou três tiros na costa disparados por um homem ainda desconhecido.

A reportagem do site AmEmPauta conversou com um familiar da vítima e com uma testemunha que presenciou o momento exato do fato, que preferiu não se identificar. Afirmou que o matador de Anderson veio caminhando, quando parou próximo ao jovem, disparou os três tiros, matando o rapaz instantaneamente.

As mortes com características de execução foram comuns em 2019 numa onda que envolveu facções criminosas.

