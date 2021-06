11° Batalhão Recebe Reforço Policial Para Live Do Festival Folclórico De Parintins

Na tarde desta segunda-feira (21) desembarcou no município de Parintins (à 369km de Manaus), a tropa da polícia militar que reforçará a segurança durante a LIVE do Festival Folclorico 2021. A operação atende as diretrizes do Comandante Geral da PMAM, Coronel PM Ayrton Ferreira do Norte.

De acordo com o Comandante do 11° Batalhão Tenente-Coronel PM Corrêa Júnior, os 40 Políciais militares enviados pelo Comando Geral da PM somados aos policiais do 11º Batalhão atuarão com um efetivo de 150 homens.

A Operação iniciará amanhã (terça-feira 22) sob o comando do Tenente-coronel Carliomar Barros Brandão, Comandante do Policiamento do Interior/PMAM. Na quarta-feira (23) ocontecerá uma mega Operação nas áreas de maior incidência criminal do município, e na sexta (25) e no sábado (26) o efetivo contará com 150 policiais no ensaio técnico e na apresentação da live dos bumbás.

O grande evento de Garantido e Caprichoso acontecerá no Bumbódromo no fim de semana que seria realizado o Festival Folclorivo de Parintins, que pelo segundo ano é cancelado por causa da Pandemia.

Assessoria do 11° BATALHÃO TUPINAMBARANA