Horário das missas no dia dos finados em Parintins

As paróquias da Diocese de Parintins divulgaram os horários das celebrações para este dia, 02 de novembro, Dia do Fiéis Defuntos, para melhor proporcionar a participação dos católicos tanto nas missas quanto nas visitas ao cemitério.

Este ano não haverá a missa no cemitério Municipal São José.

Horário das Missas:

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo: 6h e 19h (matriz)

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes: 7h (matriz)

Paróquia do Sagrado Coração de Jesus: 7h e 18h (matriz)

Santa Clara: 8h

Paróquia São José Operário: 7h (matriz)

Paróquia São Sebastião: 7h (matriz)

Quase Paróquia São Francisco Xavier:

7h no cemitério do Bom Socorro do Zé Açú

16h no cemitério da Vila Amazônia

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Boa Vista do Ramos): 7h e 17h (matriz)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Maués):

6h30 no cemitério São João Batista

17h cemitério Recanto da Paz

Área Missionária Nossa Senhora do Rosário

8h – na igreja São Sebastião do Caburi.

19h – na igreja São João Batista do Mocambo.

A Igreja Católica celebra, nesta terça-feira, 02 de novembro, o Dia dos Fiéis Defuntos. As celebrações são oferecidas, em particular, pelas almas do purgatório.

O Catecismo da Igreja Católica recorda que os que morrem em graça e amizade de Deus, mas não perfeitamente purificados, passam depois de sua morte por um processo de purificação, para obter a completa beleza de sua alma. A Igreja chama de Purgatório esta purificação.

Oração pelos Fieis Defuntos

“Uma flor em sua tumba murcha, uma lágrima se evapora, só a oração chega ao trono de Deus”, disse Santo Agostinho. Neste dia 2 de novembro, a Igreja recorda com muito carinho os fiéis defuntos e, por isso, recomendamos essas orações pelas almas que já partiram para a Casa do Pai.

A/. Bendigamos ao Senhor que, pela ressurreição do seu Filho, nos ajuda a nascer a uma esperança viva. T/. Bendito seja Deus para sempre.

A/. Irmãos: Todos nós temos parentes e amigos que morreram. Hoje recordamos todos aqueles que faleceram e pedimos que Deus tenha misericórdia deles. Neste cemitério, nos unimos para reafirmar a nossa fé em Cristo, que venceu a morte, e com a esperança de que também vencerá a nossa morte e nos reunirá com nossos entes queridos em seu reino de glória. Que esta celebração nos encoraje a sermos fiéis ao Senhor e a seguir os bons exemplos que nossos parentes nos deixaram em suas vidas. Comecemos reconhecendo nossos pecados diante do Senhor (momento de silêncio).

Senhor, que ressuscitou Lázaro do sepulcro. SENHOR, TENDE PIEDADE.

Cristo, que venceu a morte e ressuscitou. CRISTO, TENDE PIEDADE.

Senhor, que nos prometeu uma vida eterna contigo. SENHOR, TENDE PIEDADE.

A/ O Senhor todo-poderoso tende piedade de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. T/. Amém.

L/. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos (6, 3-4, 8-9).

“3Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 4Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. 8Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele, 9pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele”.

A/. Irmãos: Invoquemos com fé o Deus Pai todo-poderoso que ressuscitou dentre os mortos o seu Filho Jesus Cristo para a salvação de todos.

Para que fortaleça o povo cristão na fé, na esperança e no amor, roguemos ao Senhor. Todos: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE.

• Para que liberte o mundo inteiro de todas as suas injustiças, violência e sinais da morte, roguemos ao Senhor.

• Para que acolha e ilumine com a luz do seu rosto todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição, roguemos ao Senhor.

• Para que receba em seu reino… (nomes dos falecidos) e todos os defuntos da nossa família, roguemos ao Senhor.

• Para que a nossa visita e nossas flores e velas sejam sinais da nossa fé na vida eterna, roguemos ao Senhor.

• Para que fé em Cristo mova os nossos corações para dar frutos de solidariedade e de justiça, roguemos ao Senhor.

A/. Oremos, irmãos, como Jesus nos ensinou.

T/. Pai Nosso… Ave Maria … Glória ao Pai …

A/. Deus de todo consolo, que com amor inefável criaste o homem e por meio da ressurreição do teu Filho deu aos crentes a esperança de ressuscitar, derrame sobre nós a tua bênção. T/. Amém.

A/. Que Deus nos conceda o perdão dos nossos pecados e conceda aos que morreram o lugar da luz e da paz. T/. Amém.

A/. Que Deus nos conceda viver eternamente com Cristo, que proclamamos ressuscitado dentre os mortos. T/. Amém.

A/. E a bênção de Deus todo-poderoso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e nos acompanhe sempre. T/. Amém.

A/. Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno. T/. E brilhe para eles a luz perpétua.

A/. Que as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. T/. Amém.

