Horários das missas nas paróquias da Diocese de Parintins

Na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, a Missa será às 20h com transmissão pela Rádio e TV Alvorada (Foto: Carlos Frazão/JI)

As paróquias da Diocese de Parintins se organizam para celebrar a chegada do menino Jesus e a chegada do ano de 2021. As missas de Natal e Ano Novo ocorrem em horários diferentes e seguem recomendações sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus.

Confira os horários das celebrações:

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO

24 de dezembro

19h – Comunidade São Benedito;

20h – Catedral (transmissão pela Rádio e TV Alvorada 17.1).

25 de dezembro

9h – Catedral;

18h – Comunidade São Benedito;

19h – Matriz (transmissão pela Rádio e TV Alvorada 17.1).

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

24 de dezembro (Vigília).

19h30min – Comunidade Santa Clara;

20h – Igreja Matriz.

25 de dezembro (Natal).

9h – Igreja Matriz;

17h – Comunidade Santa Clara;

18h – Igreja Matriz.

31 de dezembro (Vigília)

20h – Comunidade Santa Clara;

20h – Igreja Matriz.

01 de dezembro (Solenidade Santa Maria Mãe de Deus).

18h – Comunidade Santa Clara;

18h – Igreja Matriz .

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES

24 de dezembro (Vigília).

20h – Igreja Matriz.

25 de dezembro (Natal).

9h – Comunidade Nossa Senhora de Nazaré;

10h – Comunidade São Vicente de Paulo;

18h – Igreja Matriz.

26 de dezembro (Solenidade da Sagrada Família)

18h30min na Comunidade Santa Rita de Cássia.

31 de dezembro (Vigília)

20h – Igreja Matriz.

1º de janeiro 2021 (Solenidade Santa Maria Mãe de Deus)

18h – Igreja Matriz.

PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO

24 de dezembro (Vigília)

18h e 21h – Igreja Matriz;

18h30min – Comunidade Santa Luzia (Macurany);

18h – Comunidade Sagrada Família (Bairro Teixeirão);

20h – Comunidade Santo Antônio.

25 de dezembro (Natal)

18h – Igreja Matriz;

18h30min – Comunidade Sagrada Família (Bairro União).

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

24 de dezembro (Vigília)

18h – Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora;

18h – Comunidade Santa Teresinha;

19h30min – Comunidade São Pedro;

20h – Comunidade Nosso Senhora do Perpétuo Socorro ;

20h – Igreja Matriz.

25 de dezembro

18h – Igreja Matriz;

19h – Comunidade São Francisco.

31 de dezembro (Vigília)

18h – Igreja Matriz.

01 de janeiro (Solenidade Santa Maria Mãe de Deus)

18h – Igreja Matriz;

19h – Comunidade São Francisco;

19h – Comunidade Santa Maria.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA – BOA VISTA DO RAMOS

25 de dezembro (Natal)

19h – Igreja Nossa Senhoras das Graças;

20h – Igreja Matriz.

24 de dezembro (Vigília)

9h – Igreja Nossa Senhora de Fátima;

18h – Igreja São Pedro;

10h – Igreja Nossa Senhoras das Graças;

19h30min – Igreja Matriz.

ÁREA MISSIONÁRIA SÃO FRANCISCO XAVIER (VILA AMAZÔNIA)

A Área Missionária São Francisco Xavier também se organiza para celebrar a chegada do menino Jesus. As comunidades interligadas pelas estradas da Gleba de Vila Amazônia terão missas especiais.

24 de dezembro (Vigília)

7h – Comunidade Samaria da Valeria;

8h – Comunidade Bom Socorro;

10h – Comunidade Santa Rita da Valéria;

20h – Igreja Matriz.

25 de dezembro (Natal)

7h – Comunidade Irmãos Coragem;

20h – Capela Nossa Senhora de Fátima.

Fonte: Alvorada Parintins