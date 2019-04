Hospitais de Parintins serão dotados de equipamentos para telemedicina

A cidade de Parintins caminha para mais uma inovação tecnológica na área da saúde, com a introdução da telessaúde nos hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen. O projeto, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, irá possibilitar o atendimento via internet aos pacientes por profissionais de diversas especialidades ainda não contempladas no município. Parintins é referência em telessaúde e em 2006 foi a primeira cidade brasileira a contar com o recurso, ainda na primeira gestão do prefeito Bi Garcia.

Na semana que passou, profissionais da Secretaria de Saúde, entre os quais o secretário Clerton Rodrigues os diretores dos hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen, médicos, enfermeiros e coordenadores participaram de teleconferência com a coordenadora-geral de Telemedicina da UFAM, professora Adriana Malheiros, e o professor Pedro Elias, onde falaram sobre a implantação do programa.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, destaca que especialidades como nefrologia, dermatologia, cardiologia e neurologia estarão presentes no atendimento nos hospitais de Parintins com a telessaúde. “O prefeito Bi Garcia pensa e atua de forma inovadora, agora com especialistas atendendo pacientes nos leitos hospitalares por meio dessa ferramenta tecnológica”, frisa.

Segundo Rafael Prado, coordenador de telemedicina de Parintins, mais uma vez a gestão do prefeito Bi Garcia traz novidades importantes que poderão inclusive baratear o tratamento de muitos pacientes que hoje precisam se deslocar a Manaus.

A diretora do hospital Padre Colombo, Nara Koide, enalteceu a pauta prioritária do prefeito de Parintins em levar especialidade não existentes no município por telessaúde barateando o tratamento. Maria Rosa, diretora do Jofre Cohen, disse que Parintins e outros municípios da região que procuram o hospital sairão fortalecidos com a política pública de saúde.

