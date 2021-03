Hospital de Parintins utiliza tecnologia para aproximar pacientes com Covid-19 e familiares

O Hospital Jofre Cohen, unidade referência para covid-19 em Parintins começou a utilizar nesta segunda-feira, 10 de março, tablets com o intuito de aproximar pacientes com Covid-19 e seus familiares. A medida foi proporcionada pela Prefeitura de Parintins que adquiriu o equipamento e chip de internet para concretizar o contato virtual entre as famílias que tem membros internados na unidade hospitalar.

O paciente Fernando Gonçalves, internado na Unidade de Cuidado Intermediário (UCI), teve contato virtual com sua irmã Karina Alfaia. Em curto diálogo, Karina agradeceu por poder ter informações atualizadas. “Eu te amo. Você vai ficar bem. Precisa ser forte. Mamãe está te esperando”, disse emocionada.

Segundo o diretor geral interino do hospital Jofre Cohen, Josimar Marinho, a medida faz parte da humanização no atendimento voltado a informar os familiares sobre o estado de saúde do paciente e também para trazer ânimo principalmente aqueles que estão acamados.

“A conversa se dá em tempo real. O assistente social, psicólogo e médico fazem este contato. Os profissionais estão à disposição para tirar as dúvidas dos familiares sobre o estado de saúde do paciente. É importante destacar que essa foi uma orientação do prefeito Bi Garcia que já começou a surtir efeito positivo”, ressaltou.

Fotos: Márcio Costa