Hospital Jofre Cohen começa a atender grávidas e crianças de Parintins

Sheila Freitas Natividade, moradora da comunidade do Parintinzinho, foi a primeira grávida a dar entrada no Hospital Jofre Cohen, às 6:45 da manhã desta sexta-feira. A futura mamãe foi recepcionada pela diretora-geral Joseane Mascarenhas e por demais servidores da unidade que a partir de hoje também atenderá crianças, abraçando a demanda materno-infantil do município de Parintins.

A Prefeitura de Parintins, Secretaria de Saúde e direção do hospital realizaram uma verdadeira força tarefa na quinta-feira para organizar o Jofre Cohen e passar a atender pediatria e obstetrícia.

Joseane Mascarenhas disse que o fechamento repentino do Hospital Padre Colombo pegou a todos de surpresa, mas a readequação dos serviços está sendo feita para atender a todos com respeito e dignidade. Ela ressalta que até a sala da diretoria foi readequada para receber as pacientes.

“É importante frisar que é um desafio em dobro, mas a equipe está se organizando para que a população de Parintins não tenha a descontinuidade dos serviços”, destacou a diretora.

Texto e foto: Secom Parintins