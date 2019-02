HOSPITAL JOFRE COHEN DIVULGA NOTA DE REPÚDIO ÀS COLOCAÇÕES DE VEREADORA DE PARINTINS

Tweet no Twitter

Nota de Repúdio

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Jofre Cohen, expressa seu repúdio pelas colocações da vereadora Maria Alencar, durante sessão da Câmara Municipal de terça-feira (19) e em veículos de imprensa, afirmando que o hospital não prestou atendimento adequado ao senhor Manoel Azevedo Martins, 83 anos, que faleceu no domingo, 17 de fevereiro.

As instituições acima lamentam a morte do paciente, mas afirmam que foram feitos todos os procedimentos possíveis.

A atuação da unidade de saúde foi inclusive reconhecida pelos parentes do seu Manoel, que, dias após o óbito, estiveram no Jofre Cohen agradecendo toda equipe que cuidou do aposentado durante sua estada. Os familiares, em um gesto de gratidão, realizaram doações de objetos de seu Manoel para o Hospital.

É condenável se aproveitar de uma situação de dor e vulnerabilidade para ter ganhos políticos.

Atenciosamente,

Clerton Rodrigues

Secretário Municipal de Saúde

Maria Rosa Barbosa

Diretora do Hospital Jofre Cohen

Foto: Divulgação