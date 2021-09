Hospital Jofre Cohen passa por mudanças para implantação de UTIs em Parintins

As adequações na estrutura do hospital Jofre Cohen para a implantação de 10 unidades de terapia intensiva (UTI) já iniciaram em Parintins, na parceria da Prefeitura e Governo do Estado. Na terça-feira (28), técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES), direção do hospital Jofre Cohen e Secretaria Municipal de Saúde estiveram acompanhando trabalhos preparatórios para instalação dos primeiros leitos de UTI do interior do Estado do Amazonas.

Os leitos foram adquiridos através de uma parceria da Prefeitura com a Celeo Redes Brasil através do programa municipal de antecipação de impostos, num investimento de mais de R$ 4 milhões.

Um plano de ação foi elaborado para que o trabalho ganhe celeridade. O subsecretário de Saúde, André Acauan, salientou que hoje é uma realidade o trabalho para que o município receba as primeiras unidades de terapia intensiva. “São os esforços do prefeito Bi Garcia dando fruto nessa parceria com o Governo do Estado. Nós precisamos entender que UTI é uma estrutura especial dentro de hospital, que precisa de cuidados específicos e a equipe está aqui para os últimos ajustes para que a gente possa fazer a instalação dos leitos o mais breve possível”, pontuou.

Segundo a diretora do hospital Jofre Cohen, Joseane Mascarenhas, nesta terça-feira, de fato, iniciam as obras para a implementação dos leitos. “É importante ressaltar sempre o trabalho visionário da gestão municipal com o apoio do Governo do Estado. Estamos vendo todas as especificações e necessidade que nós teremos para implantação das UTIs”, salientou.

Rosária Venâncio, da assessoria do gabinete do secretário de Saúde do Interior, relatou que a principal finalidade da viagem da equipe ao município de Parintins é inspecionar o local onde serão instaladas as UTIs dentro do Hospital Jofre Cohen.

Fotos: Márcio Costa

Secretaria de Comunicação

Site: www.parintins.am.gov.br

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/PrefeituraOficialParintins