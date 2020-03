Hospital Padre Colombo instala pia para higienização/lavagem das mãos dos transeuntes

A diretora da Unidade Hospitalar, Marlene Gonçalves, detalha sobre o assunto.

“Instalamos em frente ao HPC uma pia que servirá para higienização/lavagem das mãos das pessoas que frequentemente estão na parte externa do hospital, como mototaxistas e taxistas, pela sua rotina normal de trabalho, bem como de pessoas que transitam ou estão de passagem. A instalação para uso público é uma estratégia de prevenção, e a higienização da mesma é feita diariamente por um colaborador do hospital.”

Curiosidade: Ter as mãos limpas é tão importante para a saúde que tem até uma data dedicada a isso: o Dia Mundial de Lavar as Mãos, lembrado sempre no dia 15 de outubro. A data é usada por governos e organizações sanitárias para incentivar a lavagem das mãos e fazer com que isso faça parte do cotidiano de todos.

Por Concy Rodríguez.

Repórter da Saúde.