“Primeiro Grito de Carnaval da Família Hospital Padre Colombo HPC na folia”, promete levar grande público para a “Avenida do Samba” no domingo de carnaval.

Em conversa com a diretora da Unidade, senhora Marlene Gonçalves, “a ideia de se realizar o Baile de Carnaval do HPC, surgiu no dia 21 de Dezembro de 2019, no evento de confraternização do Hospital Padre Colombo, na companhia de alguns funcionários.”

No final do evento, a diretora do Hospital fazia uma prévia avaliação do evento, o qual obteve como um bom resultado a satisfação e participação dos funcionários e, enfatizou a importância e necessidade de melhor entrosamento dos profissionais e oportunizar opção de diversão, fortalecendo o vínculo efetivo de trabalho de equipe e, então disse que, no ano de 2020, o Hospital Padre Colombo teria seu primeiro grito de Carnaval, com o baile dançante com os participantes vestidos a caráter, de fantasia, assim como a festa junina, com guloseimas e brincadeiras típicas, voltados para os funcionários e familia HPC.

Dia 08 de Janeiro de 2020, a direção do Hospital, solicitou que fosse composta uma comissão formada por funcionários do Hospital, para discutir, sugerir, trocar ideias, planejar e organizar o baile de carnaval.

“A primeira reunião da comissão, ocorreu no final de semana, na residência de um dos componentes, no momento este somente da equipe, sem interferência da gestão, onde as ideias afloraram. Em reunião com a direção geral do Hospital, gerência administrativa financeira e comissão, juntos definimos o planejamento e programação do Carnaval do Hospital Padre Colombo, onde a equipe implementou, agregou, avançou nas ideias, e, surgiu a sugestão de acompanhar a adesão dos funcionários e criar o Bloco de Saúde do HPC, sendo aprovado por todos.” disse a diretora.

No decorrer da adesão, o envolvimento dos servidores ,o Sr. João Francisco, funcionário do HPC, teve a ideia de criar uma Marchinha para o Carnaval e, homenagear profissionais que fazem parte da história de nosso hospital e, com a equipe buscou parcerias, apoio junto aos simpatizantes e Amigos do HPC. A participação e o envolvimento dos servidores do HPC no processo de planejamento, organização, apoio, colaboração e dedicação estão sendo fundamentais para a realização, o que chamamos de Gestão Participativa. Desta forma está definido o “Primeiro Grito de Carnaval da Família Hospital Padre Colombo- HPC na Folia”, que ocorrerá dia 21 de Fevereiro de 2020, no Clube Mangueirão.

Enfatizamos o apoio de amigos, colaboradores, doadores e os funcionários do HPC que juntos estão contribuindo para a realização do nosso Carnaval.

Nome da Marchinha: HPC na Folia

Compositor: Camaxú

Intérprete: Edmundo Oran

Por Concy Rodrigues/JI

Todas as informações foram dadas pela diretora do HPC, senhora Marlene Gonçalves

Fotos de arquivo do HPC