HPC realiza Ação Solidária

Visando a diminuição das filas nas emergências dos hospitais e nas UBS, o Hospital Padre Colombo realiza a primeira Ação Solidária com o tema “Vá e faça o mesmo.”

Um Sonho se tornando realidade, pois quando você sonha em servir ao próximo e compartilha com outros irmãos, a solidariedade acontece… Foi assim que se tornou realidade o Projeto de Ação Solidária “Vá e Faça o Mesmo” do Hospital Padre Colombo/ Diocese de Parintins, idealizado pela Diretora Marlene Gonçalves, acolhido pela Diocese e realizado por uma Equipe Multiprofissional, apoiadores e Colaboradores Voluntários que aderiram ao projeto e juntos saíram da estrutura física do Hospital Padre Colombo e expandiram os serviços de prevenção e assistência na saúde, orientação, palestras, e procedimentos estéticos de beleza, para as Comunidades das Paróquias da Diocese, com planejamento, estratégias e organização na assistência de forma regulada e triada.

Em conversa com a Diretora do HPC, Marlene Gonçalves, ela faz um resumo dessa primeira Ação Solidária, realizada no último final de semana em Parintins.

“Eu posso afirmar que foi positiva e resolutiva, levamos nossos profissionais para junto da comunidade contribuindo a redução de filas de atendimento nas urgências e ambulatório das unidades básicas de saúde.”

A diretora também fez um resumo do número de atendimentos realizados.

“Na primeira ação realizada a equipe multiprofissional, contamos com 32 profissionais, apoiadores e colaboradores voluntários. Ofertamos os serviços de Consulta médica com Clínico Geral, Pediátra, Gineco Obstetra e médico Radiologista, onde foram realizadas os exames de Ultrassonografias, com expedição de laudos e imagem.

Atendimentos com Psicólogo, Nutricionista, Serviço Social, Massoterâpeuta, Estética e embelezamento facial..

A metodologia utilizada para a Triagem da demanda a ser atendida, ocorre através de visitas e acompanhamentos às famílias, realizadas pela equipe da pastoral e voluntários, desta forma se mantém a regulação no atendimento. Os exames de Ultrassonografias são atendidos os que já têm as solicitações médicas e os que serão solicitados nas consultas e precisam de preparo, são agendados para serem feitos no hospital Padre Colombo.”

E as ações não devem parar, tanto que a coordenação do projeto já planeja uma proxima para o mês de Março.

“Estaremos com a equipe no Pascoal Alagio, no dia 28. Agradecemos a cada profissional, as equipes de enfermagem, apoiadores e colaboradores que juntos estamos agregando e escrevendo novas páginas na história do Hospital Padre Colombo.”

Concluindo, a diretora repassou a Coluna “Olho Clínico”, o total de atendimentos realizados na primeira Ação Solidária:

Consultas Médicas:

Clínico geral : 45

Pediátricas: 40

Gineco/Obstetra: 21

Radiologista.

Total de Atendimento médico: 131 pessoas atendidas. Atendimentos com:

Psicólogo: 12

Nutricionista: 13

Serviço Social: 10

Massoterapia: 12

Limpeza Facial/ sobrancelhas: 35

Terapia de Limpeza de Ouvido: 10

Total de procedimentos: 92

Total geral de pessoas atendidas: 223

O quantitativo estimado de atendimento que era de 200 pessoas, foi ultrapassado.

Por: Concy Rodríguez/colunista JI