Ibama doa mais de 1.400 metros de madeira para a Prefeitura de Parintins

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fez na tarde desta sexta-feira, 08 de março, a doação de aproximadamente 1400 metros de madeira serrada e em toras à Prefeitura de Parintins. O material foi apreendido pelo órgão ambiental em uma operação realizada na zona rural de Parintins, na divisa com o Estado do Pará.

De acordo com o fiscal do Ibama, Joel Araújo, a madeira doada é fruto de um trabalho que visa coibir a prática de crimes ambientais na região. Araújo destaca que a Prefeitura está apta a receber a doação por ter pátio homologado e por estar regulamentada para receber e emitir Documento de Origem Florestal (DOF).

“Quando temos a oportunidade de fazer a doação para uma instituição importante como a Prefeitura, que tem condição de retirar a madeira de lá, a aproveitamos. Num contexto onde essa madeira vai beneficiar famílias de pessoas que venham a sofrer com a alagação no período da cheia dos rios, ficamos felizes em poder dar essa contribuição para a sociedade”, comenta.

Para o prefeito Bi Garcia, a doação da madeira à Prefeitura é fruto de uma parceria firmada com o Ibama desde os seus dois primeiros governos como prefeito municipal, no quais, com madeira doada, foi possível construir o píer do balneário Cantagalo, por exemplo. O prefeito explica a destinação da madeira recebida nesta sexta (08).

“Com essa madeira, temos a prioridade em atender ribeirinhos que serão atingidos pela enchente. Faremos a recuperação de pontes, reconstrução de casas e até mesmo escolas do Município nas áreas de várzea. Atuaremos fortemente com todo esse material doado pelo Ibama”, finaliza Bi Garcia.

