Ibama promove curso de resgate e fiscalização da fauna silvestre

Técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do Ceará, Rio Grande do Norte e Amazonas iniciaram hoje, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Sedema, o Curso Básico de Resgate, Captura, Identificação, Destinação e Fiscalização de Fauna Silvestre.

O curso foi uma solicitação da Prefeitura de Parintins e com duração de uma semana, vai habilitar analistas ambientais, servidores estaduais, municipais do meio ambiente e integrantes de organizações não governamentais de Parintins, Nhamundá e Maués para o conhecimento técnico e de legislação sobre resgate, captura, identificação, destinação e fiscalização da fauna silvestre em diferentes segmentos.

O objetivo é proporcionar aos participantes condições de aperfeiçoar habilidades e atitudes visando preencher lacunas de competências dos servidores do IBAMA.

Com a saída do IBAMA de Parintins, o curso será importante para qualificar os profissionais que trabalham diretamente com os animais silvestres, reduzindo acidentes e treinando as equipes na captura das espécies.

Em aulas teóricas e práticas, serão abordados temas sobre biologia, cuidados na captura e resgate, monitoramento e soltura de espécies da fauna doméstica, silvestre nativa, exótica e sinantrópica, mamíferos, espécies mais comuns e mais traficadas, ameaçadas de extinção, aquáticas e semiaquáticas, terrestres, aladas, aves, répteis e anfíbios.

Temas relacionados à fiscalização também estão na grade do curso.

Ministram o curso o Analista Ambiental – Superintendência IBAMA Ceará Saulo Gouveia; o Analista Ambiental Superintendência IBAMA Ceará Walber Feijó; Analista Ambiental – Superintendência IBAMA Rio Grande do Norte Ronaldo Douglas, Analista Ambiental – Superintendência IBAMA Amazona Joel Bentes.

Peta Cid/SECOM