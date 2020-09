Idam apresenta palestras sobre atividades do setor primário na plataforma digital da 42ª Expoagro

O acesso ao conhecimento está entre as opções da programação da 42ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) que, neste ano, será totalmente virtual. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), presente na plataforma digital do evento, realizará palestras direcionadas às atividades do setor primário. A Expoagro acontece de 28 a 30 de setembro deste ano, no endereço: www.expoagro.am.gov.br.



Os participantes poderão acompanhar a Expoagro, uma realização do Sistema Sepror, de forma virtual, e obter informações sobre as mais novas tecnologias utilizadas nas atividades rurais e técnicas aplicadas na produção de tambaqui no Amazonas, no manejo da castanha-do-Brasil, do açaí, assim como, tomar conhecimento sobre os princípios básicos para implantação de uma agroindústria, formação de cooperativas e ainda sobre a legislação relacionada a produtos orgânicos.

As palestras serão ministradas por uma equipe de profissionais renomados que atuam no Idam e acompanham as diversas atividades realizadas pelo Instituto, seja na área agropecuária, florestal, pesqueira ou agroindustrial.

A engenheira florestal e chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal do Idam, Nadiele Pacheco, destaca a importância das práticas de manejo da castanha-do-Brasil em três eixos: sanitário, ambiental e social.

“As boas práticas de manejo são importantes, principalmente, do ponto de vista sanitário para garantir um produto de qualidade e evitar a contaminação por aflatoxinas. Além disso, a atividade também tem importância ambiental, uma vez que garante a manutenção e conservação da espécie na floresta, e na questão social, é responsável pela geração de renda das populações tradicionais que trabalham na coleta desse fruto e vivem da comercialização da produção”, explicou.

Na produção orgânica, os participantes poderão acompanhar informações sobre Legislação Brasileira de Agricultura Orgânica, Organização de Controle Social (OCS), selos e rotulagem, fiscalização, Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, entre outros assuntos.

A palestra “Implantação de agroindústria no Amazonas” também será destaque na plataforma digital. O objetivo da palestra será apresentar os requisitos sobre a implantação e funcionamento de estabelecimentos de processamento de produtos baseados na legislação que trata das boas práticas de fabricação. A agenda com a programação dos três dias de evento também está disponível no site da Expoagro.

