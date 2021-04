Idam Parintins realiza mutirão de atendimentos aos agricultores da Agrovila do Mocambo do Arari

A unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) em Parintins iniciou, nesta segunda-feira (05/03), um mutirão para emissão de documentos essenciais que visam à inclusão socioeconômica e produtiva de agricultores familiares da Agrovila do Mocambo do Arari, zona rural do município, situado a 369 quilômetros de Manaus. A ação segue até sexta-feira (09/03) e pretende atender cerca de 150 famílias rurais.

Entre as ações estão a emissão do Cartão do Produtor Primário (CPP), Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), vistorias para emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), coleta de dados para elaboração de propostas do crédito emergencial junto à Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e entrega de kits sementes da agricultura familiar a produtores de várzea da Ilha do Bispo.

“Estamos retornando as ações nesta comunidade que precisa do total apoio do Governo do Amazonas, seja na assistência técnica, no apoio ao fomento ou acesso ao crédito. Com todos os cuidados, estaremos na localidade durante toda essa semana. A meta é melhorar a estrutura de produção de atividades como o cultivo de hortaliças, grãos (milho e feijão), banana, mandioca e pecuária”, disse o gerente do Idam em Parintins, Rickson Valente.

