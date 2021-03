Idosos de 60 a 64 anos recebem a vacina contra Covid em Parintins

A Prefeitura de Parintins dá continuidade à vacinação contra Covid-19 em idosos de 60 a 64 anos. De acordo com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a campanha segue as recomendações do plano Nacional de Vacinação e atende os idosos em ordem decrescente e já vacinou os idosos com 64 anos nesta segunda-feira (08).

Nesta terça recebem a vacina os idosos de 63 anos, os de 62 na quarta-feira, 61 na quinta e 60 anos na sexta-feira. Os mesmos devem comparecer aos postos de atendimento portando os documentos necessários como CPF, Cartão SUS e carteira de vacina, nos horários 7h às 11h e de 13h às 15h.

As primeiras e segundas doses estão disponíveis para os trabalhadores da saúde na Sala de Vacina da UBS Galliani. Idosos com 70 anos ou mais, que ainda não receberam a primeira dose, devem procurar a UBS mais próxima da sua residência para receberem o imunizante.

Pessoas que estão com suspeita ou positivaram para a Covid-19 precisam aguardar 30 dias após o início dos sintomas para serem vacinadas.

Todos os dados sobre a vacinação estão disponíveis no Portal da Transparência, no portal da Prefeitura de Parintins, no link: https://transparencia.parintins.am.gov.br/?q=277-lista-8325- vacina

Pontos de vacinação:

UBS Francisco Galliani (Itaúna I)

UBS Dr. Aldrin Verçosa (Itaúna II)

UBS Dom Arcângelo (Centro)

UBS Mãe Palmira ( Paulo Corrêa)

UBS Darlinda Ribeiro (Palmares)

UBS Paulo Pereira (Santa Rita)

UBS Waldir Viana

UBS Tia Leó

UBS União

Chapéu de Palha da Igreja Santa Clara (Idosos da UBS Dr. Toda)

Aninga, Macurany e Parananema – Equipe itinerante

