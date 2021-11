Idosos esbanjam saúde no Aulão de Dança da SEMJUV

Alegria em meio a atividade física e a dança foi o combutível as mais de duas horas de atividades proporcionadas a população parintinense nesta sexta-feira, 26 de novembro, no Aulão da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV. Dezenas de pessoas compareceram ao ginásio Elias Assayag, dentre eles, idosos que esbanjaram saúde em meio as performances orientadas pela professora Jaqueline Teixeira e os instrutores Itamara Góes e Marden Rodrigues.

A idosa Marineide Oliveira, 61 anos, afirma que é diabética e depois que começou a fazer as atividades nunca mais sua glicose deu alta e passou a sentir menos dores no corpo. “A ginástica é importante para estar com a taxa normal, além da física e uma boa alimentação. Fazer atividade é muito bom, apesar de ter dos idosos, prefiro fazer no calor dos jovens que anima a gente”, destaca a idosa.

Sequelado pós-covid, apresentando cansaço e refluxo, seo Ronison Teixeira, 53 anos, enaltece que “o projeto Ginasticando veio para contribuir, me tirar também da ansiedade. Hoje, me sinto bem graças a Deus, perdi bastante peso e vou continuar perdendo”. Ele convida a população a participar do projeto gratuito da Prefeitura através da SEMJUV que contribui com a saúde da população.

A atividade foi realizada em alusão ao Novembro Azul, reunindo além da população, alunos dos projetos “Dançando na Melhor Idade” e “Ginasticando”, da Prefeitura de Parintins.

Texto e foto: Kedson Silva