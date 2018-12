Ifam Parintins é a educação do Brasil em Convenção Internacional de Matemática na Índia

Seis estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), Campus Parintins, junto com mais quatro alunos do Colégio Militar de Santa Maria, Rio Grande do Sul, representam o Brasil na International Young Mathematicians Convention, IYMC – 2018, em Locknow, na Índia, de 02 a 05 de dezembro. Os resultados na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, colaboração do Brasil com a França, credenciaram os estudantes para o evento na Índia.

Na Índia, os alunos dos cursos técnicos integrados de agropecuária, administração e informática, do Ifam Parintins, estão acompanhados pelos professores Euderley Nunes, Julielza Natividade e Ronsangela Telma Batista. Cristianny Yasmin Israel de Araújo, Karen Cristina Santos Fonseca, Thayla Campos Pereira, Cynthia de Souza Henrique, Diego dos Santos Evangelista e Maria de Jesus Figueiredo Mendonça são os estudantes do Ifam Parintins.

Excelência no ensino

O diretor-geral do Ifam Parintins, Gutemberg Ferraro Rocha, afirma que a participação na IYMC-2018 mostra a qualidade e excelência do ensino, resultado do trabalho sério voltado para a formação dos alunos, com uma trajetória de participações positivas em eventos internacionais desde 2016, no Chile e na Argentina. “Para subsidiar nossos alunos e professores, com recursos financeiros, exigiu-se esforço conjunto da direção geral de Parintins com a reitoria do Ifam. É um custo muito alto”, acrescenta o diretor-geral.

O Diretor Substituto do Ifam Parintins, também Diretor de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-graduação (Depep), Romison Teixeira, diz que o trabalho conjunto de todos os departamentos do instituto, somado com a dedicação dos professores e dos estudantes, reflete em resultados na excelência do ensino, com o comprometimento à frente de tudo. “Os estudantes aprendem e absorvem muitos conhecimentos externos, testando suas potencialidades, como agora na Índia, onde o Ifam leva a educação de Parintins para o mundo”, ressalta.

Equipe brasileira

Pelo Colégio Militar de Santa Maria, acompanhados pela Tenente Fernanda Louzada Lence e Coronel Rodrigo de Mello Pavão, participam da YIMC 2018 os estudantes Pietro Grazzioli Golfeto, Júlia Stela Xavier Paim, Lucas Gustavo Steinke Ferreira e Pedro Netto de Almeida. A responsável pela seleção dos estudantes é a Rede POC, uma organização particular brasileira com colaborações em 12 países, em quatro eventos internacionais, nas áreas de iniciação científica, pesquisa, olimpíadas e competições.

Ozimar Pereira, diretor da Rede POC, diz que a organização tem colaborações na América Latina, Estados Unidos, Europa, África, Austrália e na Ásia. “Nosso trabalho é justamente abrir esses espaços para as escolas brasileiras no exterior, das quais a maioria não tem acesso, por uma série de fatores, principalmente de caráter organizacional, porque os brasileiros têm uma série de características, uma delas as dificuldades de financiamentos, que geram atrasos e temos que administrar isso com os organizadores”, explica.

Texto: Gerlean Brasil

Fotos: Divulgação