Ilusionista Issao Imamura manda recado aos parintinenses em apoio a candidatura de Babá Tupinambá.

Ao saber da candidatura de Babá Tupinambá a vereador em Parintins, o ilusionista Issao Imamura (considerado o primeiro e maior ilusionista do Brasil), publicou um vídeo na rede social, chamando a atenção dos parintinenses por meio de uma performance ilusionista, declarando apoio e destacando “não jogue a sorte como se joga o dado. Escolha aquele que sabe muito bem que é a união que constrói uma cidade. Parabéns Babá Tupinambá!”.

Veja o vídeo

O candidato do PDT, agradeceu o reconhecimento. “Obrigado meu amigo Issao IAMAMURA, pelo apoio a nossa campanha, mesmo você não sendo eleitor de Parintins, fico super feliz em poder contar com você na nossa caminhada. Vamos que vamos todos juntos sempre!”.

Issao Imamura colocou o ilusionismo no Carnaval carioca pela primeira vez na história em 2003 e o seu próximo grande desafio, foi criar efeito ilusionista na maior festa popular brasileira, o Festival de Parintins, em 2017. Com ajuda do ilusionista, o boi Caprichoso conquistou seu 21° do Festival, sagrando campeão naquele ano, tendo Babá Tupinambá como presidente do bumbá, revolucionando as apresentações na arena do Bumbódromo.

Assessoria

Foto: Reprodução Internet