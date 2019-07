Imagem da Virgem do Carmelo chega a Parintins e é recebida com festa

Foto: Paulo Sicsu

Recepção com fogos de artifício, balões e bandeirolas amarela e branca no Cais do Porto, seguida de carreta, acompanhada de dezenas de fiéis católicos e devotos da Virgem do Carmelo pelas ruas da cidade até a Igreja de São José Operário. Assim se deu na manhã de sábado, 06 de julho, o início dos festejos a padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo. A saída da imagem da Santa Católica em círio fluvial rodeada de embarcações da Boca do Limão até Parintins, também marcou o encerramento de sua peregrinação, comandada há 12 anos pelo grupo de oração Flor do Carmelo.

A segunda maior manifestação de fé do Norte do Brasil, a Festa em Honra a Nossa Senhora do Carmo terá 11 dias de festa com programação religiosa e social, encerrando no dia 16 de julho, esse ano, trabalhando o tema “Maria, Mãe dos Povos da Amazônia”, e o lema “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5). O cartaz de publicação da festa em 2019 foi elaborado por uma equipe sob a responsabilidade do padre Dorival Nascimento, com a participação do artista do boi Caprichoso, Juarez Lima e do designer Fram Canto, gerente da gráfica João XXIII.

Vindo da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Maués, para Catedral de Parintins no mês de março, o pároco da Catedral, Dorival Nascimento, aguarda com grande ansiedade o início dos festejos.

Programação:

06/07 (sábado)

– 06h: Santa Missa

– 08h: Recepção da imagem no Porto (Círio Fluvial), seguido de carreata até a Igreja de São José Operário.

18h: Círio, saindo da Paróquia de São José Operário – Intinerário: Av. Nações Unidas, Rua Álvaro Maia, Av. Anazonas e Catedral seguida da Santa Missa.

07/07 (Domingo)

-06h: Santa Missa

-09h30: Batizado para crianças da cidade

-19h: Santa Missa

