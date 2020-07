Imagem da Virgem do Carmo visita Hospital Padre Colombo

Em um ato de solidariedade e esperança por dias melhores, colaboradores e a diretoria do Hospital Católico Padre Colombo, (HPC), em Parintins-Am, foram presenteados com a visita da Imagem de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município.

A imagem representa a cura, a paz e também faz uma homenagem aos profissionais de saúde, que estão enfrentando a pandemia causada pelo novo coronavírus e aos profissionais de saúde que estão atuando na linha frente dentro do hospital.

A imagem de Nossa Senhora do Carmo ficou nas dependências do HPC nesta quinta-feira, das 8h até as 14h.

Momento de profunda gratidão, por estarmos podendo agradecer pelas nossas vidas, diante de uma pandemia, à mãe do nosso Salvador.

Maria passa na frente e leva todas as enfermidades do nosso município, do mundo inteiro.

Foto: Silvia Daniela.

Por: Concy Rodríguez, colunista JI