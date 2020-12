A imagem da empresária Telma Feijó foi a vencedora do ano passado.

Mais uma vez lançamos aos amantes da fotografia (profissionais ou amadores), o Concurso JI-IMAGEM DO ANO 2020. De 01 até 08 de dezembro poste sua foto no https://web.facebook.com/carlos.frazao.5876/, dizendo que quer participar. Um grupo de 9 jurados escolherá a melhor foto e o vencedor receberá o Troféu Destaque JI 2020, sua foto será publicada com exclusividade nos Calendários ofertados pelo jornal, R$200,00 (Duzentos Reais) em espécie, e ainda 1 assinatura anual do JI impresso. Participe.

A premiação será entregue no programa Walter Lobato Show, no estúdio da Rádio Clube de Parintins em data ainda a ser marcada.

NR: Não poderão participar do Concurso, os colunistas do JI, nem pessoas do Corpo de Jurados.

O Grupo de 9 Jurados será composto por: Aroldo Bruce; Concy Rodriguez; Gil Gonçalves; Kedson Silva; Massilon Medeiros; Naldo Rodrigues; Neto Santana; Sales Santos; e Walter Lobato.

Presidente do Júri: Carlos Frazão, sem direito a voto, somente em caso de empate.

(Redação JI)