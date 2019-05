Imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo é recebida com festa em Maués

No final da tarde de segunda-feira (29), a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo, Padroeira da Diocese de Parintins, chegou à Maués-AM e foi recepcionada por centenas de devotos e paroquianos.

Ao desembarcar em frente a Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no centro, a imagem percorreu as ruas do município com muita festa e alegria. Fiéis enfeitaram caminhões, carros, motos, encheram balões e até confeccionaram bandeiras.

Neste ano, além de percorrer todas as Paróquias da Diocese, a imagem vai à área indígena satere-mawé. A peregrinação faz parte da preparação para a Festa de Nossa Senhora do Carmo, que acontece em julho.

alvoradaparintins.com.br