Imagens microscópicas mostram efeito do novo coronavírus nas células

Imagem microscópica mostra novo coronavírus infectando célula

Foto: LMMV/IOC/Fiocruz, LVRS/IOC/Fiocruz e Nulam/Inmetro (1º.out.2020)

Novas imagens microscópicas divulgadas pela Fiocruz nesta quinta-feira (1º) mostram o efeito do novo coronavírus sobre as células.

Em parceria com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), os pesquisadores ampliaram as fotografias em até 200 mil vezes, usando um microscópio de alta resolução.

Os registros mostram que as células infectadas (em verde) apresentam prolongamentos de membrana, chamados de filopódios, após 48 horas de infecção.

A pesquisadora da Fiocruz Debora Ferreira Barreto Vieira explica que essas partículas permitem comunicação entre as células. “Acreditamos estar relacionada com a transferência de partículas virais para as células adjacentes, maximizando, assim, o processo de infecção”, disse ela em nota.

As imagens mostram com clareza essas ligações entre as células e a presença de partículas do vírus (em azul) nelas.

A cientista afirmou que esse processo não é comum e que ocorre em infecções por vírus como o de Marburg e o ebola. Ainda não se sabe como o novo coronavírus provoca essa alteração, mas a especialista afirmou que eles querem investigar a questão mais a fundo.

Anna Satie, da CNN em São Paulo