Incêndio atinge galpão de alegorias do Boi Caprichoso

(Foto: Parintins Press)

Um incêndio de grandes proporções atingiu parte do galpão de alegorias do Boi Caprichoso, localizado na rua Fausto Bucão, bairro Palmares, em Parintins, a 369 quilômetros da capital, na madrugada desta quarta-feira, 21. Com informações do Portal Tucumã.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar as chamas. A equipe concluiu o trabalho com êxito e impediu que o fogo chegasse até a parte central do galpão.

Ninguém ficou ferido, houve apenas prejuízo material. O Corpo de Bombeiros constatou que no local havia diversos materiais inflamáveis como isopor, papelão e juta, o que pode ter facilitado a propagação do incêndio.

Segundo o sargento Geandro, do Corpo de Bombeiros, até o momento não há informações sobre o que causou o incêndio. Entretanto, o período de calor pode ter contribuído para que o incêndio acontecesse.

A fiação elétrica no galpão foi danificada e a Amazonas Energia foi acionada para dar suporte no combate ao incêndio. Diego Mascarenhas, diretor de patrimônio do Boi Caprichoso, disse que o muro do galpão foi totalmente destruído com o fogo que atingiu o imóvel.

“No momento não tinha alegorias e nenhum bem material. Tivemos prejuízo com o muro, a estrutura foi abalada pelo fogo. O concreto consegue segurar o fogo, mas não por muito tempo. Iremos reformar essa parte do galpão”, disse.

A agremiação comemorou na última terça-feira (20) 107 anos de fundação em live realizada no Teatro Amazonas, Centro de Manaus. Durante o evento, algumas novidades foram anunciadas para o torcedor azulado, entre elas: a contratação do cantor Patrick Araújo, sobrinho do levantador de toadas do Boi Garantido, Sebastião Júnior, o produtor musical Labamba e o técnico de som Alysson Low.

Em nota, a assessoria informou que o presidente da agremiação, Jender Lobato, irá viajar de manhã cedo à Parintins e vai acompanhar de perto as investigações em torno do incêndio no galpão do bumbá.

