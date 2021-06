Incentivo ao Turismo será tema de audiência pública na Aleam

As medidas de incentivo ao turismo é o principal tema a ser discutido durante Audiência Pública que será realizada nesta segunda-feira (14), a partir das 10 horas, no miniauditório Cônego Azevedo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Promovida pela Comissão de Turismo, Fomento e Negócios que tem como presidente o deputado Tony Medeiros (PSD), o encontro tem objetivo de verificar junto aos órgãos competentes o que está sendo feito para diminuir os efeitos da crise causada pela pandemia e que estão afetando diretamente os trabalhadores do setor.

De acordo com o presidente da Comissão, deputado Tony Medeiros o segmento do turismo foi um dos mais afetados pela crise da pandemia. “Os trabalhadores vieram para frente da Assembleia para pedir socorro. A situação é grave e o momento é de sabermos o que está sendo feito para diminuir essas perdas”, disse Tony.

O deputado lembrou que após reunião com os trabalhadores, conseguiu uma audiência com a Amazonastur aonde ficou acertado o pagamento do auxílio emergencial do Governo do Estado. “Esse auxílio ameniza, mas não é o suficiente. Por isso estamos realizando essa audiência para buscar, por meio do diálogo, outras soluções para a difícil situação dos trabalhadores do setor do Turismo no nosso Estado”, disse o parlamentar.

A audiência será de forma híbrida e terá a participação de representantes da Caixa Econômica Federal, da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e da Amazonastur, além dos representantes de classe dos trabalhadores. Os interessados poderão acompanhar pelo Youtube e Facebook da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

ALEAM

Texto: Assessoria

Publicado por Carlos Frazão/JI