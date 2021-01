Infarto Agudo do Miocárdio, aponta necropsia sobre morte do professor Renner Dutra

O corpo do professor universitário Renner Douglas Gonçalves Dutra, 58 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 8 de janeiro, no quarto da casa onde morava na rua fortaleza, bairro Palmares.

Renner Dutra, morreu enquanto dormia.

Removido para a sala de necropsia do IML, o corpo foi liberado horas depois para o sepultamento.

A reportagem do Blog Ilha Tupinambarana ouviu o técnico em necropsia Benedito Pimentel, que confirmou o resultado do laudo.

O sepultamento do professor Renner Dutra, ocorreu às 18h no Cemitério São José. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens.

O amigo de universidade de Renner Dutra, o também professor Eliseu Sousa, disse que Parintins perdeu um ser iluminado. Eliseu se emocionou ao falar do colega.

Para a família de Renner Dutra, o professor era mais que um irmão, era um conselheiro e estava sempre disposto a ajudar a todos. Esse relato foi da professora Conceição Dutra, irmã de Renner.

A colaboração do professor Renner Dutra foi truz para a administração municipal. Foi secretário de educação e conselheiro do prefeito Bi Garcia.

Ontem no sepultamento, colegas de trabalho, alunos, professores e familiares mencionaram a importante atuação do professor Renner Dutra no serviço público.

A secretária da Assistência Social, Zeila Cardoso, disse que Renner Dutra, foi um capital intelectual para a gestão pública.

Blog Ilha Tupinambarana