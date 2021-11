Inicia venda de ingressos para o 2° Desafio das Paixões

Parintins mais uma vez se prepara para receber ídolos das equipes tradicionais do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, no 2° Desafio das Paixões, que acontece na noite do dia 6 de dezembro, no ginásio de esportes Elias Assayag. Com acesso limitado, a venda dos ingressos para prestigiar a promoção esportiva, já está à venda no próprio ginásio (local do evento), Bar do Joel e Japan Academia ao preço de R$ 10.

Com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV e demais parceiros, mais uma vez, as torcidas organizadas de Flamengo e Vasco, da cidade de Parintins, se unem na realização do desafio máster que terá pelo lado do Flamengo, o ex-zagueiro Ronaldo Angelim (que retorna a cidade), dessa vez, com o lateral direito vascaíno, Pimentel, além dos ex-atletas da seleção brasileira de futsal, Neto Caraúbas e Beto Potiguá. O jogo preliminar, será realizado pela Seleção de Parintins e a Seleção do Mocambo.

Segundo o coordenador do evento, Alan Pimentel, 2 mil ingressos estão colocados à venda. “Apesar das dificuldades, mais uma vez iremos fazer esse desafio que envolve essas duas nações da nossa cidade, com a participação de alguns jogadores com história no nosso futebol e convidados. Para abrilhantar a festa, teremos troféu para melhor torcida e a mais animada. Tenho certeza que será outro grande evento”, destaca.

Texto e foto: Kedson Silva