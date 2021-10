Inovação: Boi Caprichoso torna Zeca Xibelão o primeiro Curral Digital de Parintins

Antenado com a novidade e a tecnologia, o Boi-Bumbá Caprichoso inaugura hoje, 20, o “Curral Digital”, que vai conectar o torcedor azulado ao mundo através da internet. O torcedor azul e branco que comparecer ao curral Zeca Xibelão vai ter acesso gratuito à internet Wi-Fi. Uma iniciativa inédita do presidente, Jender Lobato, que adequa o bumbá aos avanços da modernidade e se configura como o primeiro bumbá totalmente digital.

Para o presidente Jender Lobato, o Caprichoso sempre está na vanguarda de grandes apresentações e de iniciativas produtivas que ajudam a desenvolver ainda mais o folclore parintinense. “É mais uma adequação do Caprichoso à tecnologia. Temos que usar a tecnologia a nosso favor e hoje o Caprichoso instala wi-fi 100% gratuito no curral Zeca Xibelão”, destacou.

Jender acredita que a internet é uma ferramenta indispensável para o crescimento do Festival de Parintins e que o bumbá está ciente da importância de se adequar aos meios atuais de trabalho. “A gente traz esse grande marco para o Caprichoso. Caprichoso 100% digital, Caprichoso 100% conectado. É mais uma inovação e mais uma atração para você vir ao nosso curral”, ressaltou Jender.

O Curral Digital é uma parceria do Boi-Bumbá Caprichoso com a empresário parintinense Mauro Júnior, da MJ Informática, que investe em tecnologia e na cultura do Boi-Bumbá. Com esta iniciativa, a MJ Informática impulsiona definitivamente o Caprichoso para a era digital e leva o torcedor, através da internet, para as redes sociais.

Texto: Eldiney Alcantara

Foto: Arleison Cruz