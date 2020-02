Inscrições de concurso para Soldado Fuzileiro Naval começam dia 19

As inscrições para as 960 vagas estarão abertas de 19 de fevereiro até 20 de março (Foto: Divulgação/Marinha do Brasil)

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, publicou no dia 22 de janeiro o edital de convocação para o Concurso de Admissão às turmas 1 e 2 de 2021 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As inscrições para as 960 vagas estarão abertas entre os dias 19 de fevereiro e 20 de março e poderão ser realizadas pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn, no menu ‘Concursos para o CFN’.

Entre os principais requisitos para inscrição estão: ser brasileiro do sexo masculino, com idade de no mínimo 18 e no máximo 21 anos em 1º de janeiro de 2021, e ter o Ensino Médio completo.

No momento da inscrição, o candidato poderá optar para concorrer às vagas dos seguintes locais para servir inicialmente: Unidades da Marinha no Rio de Janeiro (RJ), Unidades da Marinha em Brasília (DF), Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande (RS), 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus (AM), 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Belém (PA), 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Ladário (MS), Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (RN), Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador (BA) e Batalhão de Defesa NBQR de Aramar (SP).

A distribuição das vagas ocorrerá de acordo com as necessidades da Administração Naval.

A primeira etapa do processo seletivo consiste em exame de escolaridade, com provas de Português e Matemática, em data a ser divulgada posteriormente no site. Os aprovados na etapa inicial passarão ainda por verificação de dados biográficos e de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física de ingresso.

O curso de formação terá a duração de 17 semanas e será realizado em órgãos de formação do Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro e em Brasília, em regime de internato e dedicação exclusiva até o dia da formatura. Durante o período, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o Aprendiz-Fuzileiro Naval receberá remuneração atinente à sua graduação, conforme previsto em legislação.

Com informações da Assessoria / [email protected]