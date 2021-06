Inscrições de projetos esportivos para o Edital Amazonas Olímpico seguem abertos

Os projetos que desejam se credenciar no Edital de Fomento Amazonas Olímpico têm até dia 30 de junho para efetuar sua inscrição. O estímulo, destinado às Entidades Estaduais de Administração do Desporto (EADs), vai beneficiar entre 37 e 40 projetos com o valor de até R$ 40 mil para cada um deles. O edital completo, com a lista de documentação, está disponível e pode ser conferido na pasta de download no site da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), com todos os anexos exigidos.

“O investimento total para esses projetos de estímulo ao esporte é de R$ 1,5 milhão, via Lei de Fomento, e o prazo se encerra no dia 30 deste mês. São projetos que devem beneficiar o futuro do nosso esporte. Acreditamos que as federações realizam os trabalhos de base, tanto na capital amazonense quanto no interior”, ressalta o diretor-presidente da Fundação, Jorge Oliveira.

É necessário que as entidades apresentem um plano de trabalho que tenha o objetivo incentivar o desporto educacional, de rendimento, de participação ou de formação; que atendam no mínimo 30 atletas ou 10 paratletas. O cronograma precisa incluir a prestação de contas e, dentre os critérios, será exigido que as entidades não estejam com irregularidades fiscais, de acordo com o que prevê a Lei Pelé, Lei nº 9.615/1998.

Dentre os requisitos solicitados no edital, as entidades esportivas devem apresentar projetos voltados para a promoção de atividades e finalidade de relevância pública e social. Somente serão admitidos projetos que possuam dois anos, ou mais, de existência; experiência prévia na realização de projetos; a entidade necessita comprovar ainda instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades.

O Plano de Trabalho tem que ser entregue até dia 30 de junho, no setor de Protocolo da Faar. Já o período de análise do projeto acontece de 1º a 8 de julho, com divulgação agendada por meio de edital no dia 9 de julho. E entre 1º de outubro a 30 de novembro de 2021 o plano deverá ser executado.

