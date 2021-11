Inscrições para o Prêmio Pacu são prorrogadas até o dia 20 de novembro

As inscrições do Prêmio Pacu de Audiovisual 2021 foram prorrogadas até o dia 20 de novembro. A informação foi confirmada pela coordenação do 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin). O concurso reúne obras de curtas-metragens autorais nas modalidades ficção e não ficção. Podem participar os estudantes dos cursos de Comunicação Social/Jornalismo e Artes Visuais do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, da Universidade Federal do Amazonas (Icsez/Ufam) e também o público externo parintinense.

Da mesma maneira como ocorreu em 2020, neste ano o tema do Prêmio Pacu é voltado para a pandemia da Covid-19 e seus desafios. A diferença é que em 2021 os candidatos devem abordar o processo de Ressocialização, com foco na retomada gradual das atividades nas diferentes esferas sociais.

O acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo Marcos Felipe Rodrigues, vencedor em 2019 com o prêmio de Melhor Fotografia na categoria Não-ficção conclama os estudantes a participarem. “O Fopin é uma oportunidade única para os estudantes despertarem o interesse pela prática jornalística e agora com a pandemia os desafios são ainda maiores. Espero que todos possam se inscrever e impressionar o público com seus trabalhos”, destaca.

O processo de inscrições para o Prêmio Pacu é totalmente gratuito, e as especificações estão detalhadas no edital, disponível no link: https://bityli.com/JbK8w4. O 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin) é coordenado pelo curso de Comunicação Social/Jornalismo da Ufam campus Parintins.

Por Poliana Rodrigues