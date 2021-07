Instalação da Delegacia da Soamar em Barreirinha e as comemorações de 41 anos da Agência Parintins na agenda da Soamar

A Sociedade Amigos da Marinha ( Soamar/Parintins) definiu agenda para os meses de agosto e setembro. Devido a pandemia muitas atividades deixaram de ser realizadas.

No dia 28 de agosto está definida a instalação da Delegacia da Soamar, no município de Barreirinha que será subordinada a Parintins, possui entre os membros César Mota, José Domingues, Cornélio Mendes e Luiz Picanço.

A instalação foi autorizada pelo 9°Distrito Naval da Marinha do Brasil, confirmou o presidente.

Para o dia 23 de setembro, agendado para as comemorações de 41 anos de fundação da Agência Fluvial de Parintins. Criada pelo Decreto nº 83.570 de 12 de junho de 1979, com a denominação inicial de Agência da Capitania dos Portos dos Estados do Amazonas e do Acre e dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima, subordinada, a época, ao Comando do 4º Distrito Naval em Belém, foi ativada em 23 de setembro de 1980 pela Portaria nº 0298 do Ministro da Marinha, tendo como seu primeiro Agente o então 2º Tenente Auxiliar da Armada ANTÔNIO MOREIRA. Hoje a Agência tem no comando o Capitão Tenente ( AA) André Luís Alves Vieira. No ato da cerimônia será entregue a Medalha Amigo da Marinha ao Sr. Odonilson Tavares (Bião Tavares).

Outra iniciativa da atual presidência é tornar a Soamar/Parintins, instituição de utilidade pública. Na manhã desta quarta-feira, o Presidente Nelson Brelaz , reuniu com o vereador Fernando Menezes(Republicanos) que estará fazendo a indicação junto a Câmara Municipal.

SOAMAR

A Sociedade Amigos da Marinha de Parintins, também conhecida como Soamar Parintins, fundada em 20 de Outubro de 2017, em Parintins, é uma Instituição civil, sem fins lucrativos, formada por 31 cidadãos de Parintins, que tem por missão divulgar o espírito marítimo na região, é filiada à Soamar Nacional, e em Parintins agrega cidadãos civis e Oficiais Militares da Ativa e da reserva da Marinha do Brasil.

Fazendo parte do 9°Distrito Naval da Marinha do Brasil, a Soamar Parintins na jurisdição que abrange os Municípios de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Nhamundá é ligada diretamente à Agência Fluvial da Capitania dos portos de Parintins.

A Soamar Parintins tem por finalidade auxiliar a AgParintins da Marinha do Brasil, nas mais diversas ações.

