Invasão na Folia tem a melhor marchinha do Carnailha 2020

De autoria do compositor Alex Aguiar, a Marchinha do Bloco Invasão na Folia que homenageia as irmãs Lamparinas (Shontelle Tapajós, Valentina Brunelly e Priscilla Molinary) com o enredo “Lamparininhas, as Iluminadas” foi escolhida pelo público parintinense como a mais irreverente e animada machinha do Carnailha 2020. A votação foi feita via ligação e mensagem para o programa “Walter Lobato Show” da Rádio Clube de Parintins.

“Agradecemos a participação das quase 400 pessoas que em oito dias votaram e nos ajudaram, por mais um ano, a escolher a melhor marchinha do Carnailha e, parabenizar também a equipe do O Jornal da Ilha em nome do professor Frazão pela iniciativa”, enaltece o âncora do programa de rádio, Walter Lobato.

O Jornal da Ilha há 12 anos entrega o reconhecimento através de troféus de destaque, pelo segundo ano consecutivo, Alex Aguiar têm suas marchinhas como a mais tocada do Carnailha. “Agradecemos mais uma vez O Jornal da Ilha e ao programa do Walter pelo prêmio e fico muito feliz de ser bicampeão, pois ano passado, vencemos com o Bloco Lagarto Salgado. Agora ficamos na expectativa, pois quase sempre a melhor marchinha coincide com o bloco campeão do Carnailha”, destaca o compositor.

A vice-presidente do bloco Invasão na Folia, Vania Valente comemora, “tivemos a rainha e agora a melhor marchinha do Carnaval. Isso é fruto da união de todos e como essas irmãs iluminadas são queridas, e temos a certeza que vamos arrastar uma multidão na avenida com muita irreverência e respeito em busca de mais esse troféu, o de campeão do Carnailha”.

Resultado Final

1° Invasão na Folia: 53 votos

2° Belezuras: 47 votos

3° Chitara da Chapada: 45 votos

Kedson Silva/JI