Investimentos: Vereador Telo avalia as ações municipais com base no trabalho legislativo

Trabalhar pelo bem da população. Seja no âmbito federal ou municipal, a atividade legislativa foi pauta do discurso do presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária desta segunda-feira. Sobre o trabalho parlamentar da Câmara Municipal de Parintins, frisou, principalmente, o desta 17ª Legislatura.

“Os vereadores que têm interesse, que fazem parte da base do governo nesta Casa, apresentam suas indicações e requerimentos e conseguem levar para o seu. A gente pode acompanhar e fiscalizar, acima de tudo, o trabalho que vem sendo feito pelo Executivo na melhoria da qualidade de vida dos nossos irmãos. Só não vê os avanços e benfeitorias quem, realmente, não quer. Está a olhos nus para todos nós assistirmos e presenciar os investimentos chegando na nossa cidade”, declarou ao elencar as ações municipais.

Mercados, feiras, construção e inauguração de escolas, edificação de castelos de água, poços artesianos, ambulanchas, enfim, muitos dos investimentos realizados no município são resultados de emendas parlamentares. “O município bate recorde em emendas tanto estaduais quanto federais”, afirmou.

Desta vez, o edil ressaltou a destinação de verbas oferecidas pelo deputado federal Marcelo Ramos (PL). “Destinou mais uma emenda de quatro milhões e 200 mil reais ao município de Parintins. Já se soma mais de 10 milhões vindas somente do deputado federal Marcelo Ramos. Um deputado que tem raízes com a nossa cidade e tem honrado os votos que recebeu aqui na cidade de Parintins”, exaltou.

“Ele está se superando como um deputado de primeiro mandato na Câmara Federal, seja com destinação de emendas, seja presidindo as comissões mais importantes daquela Casa, ele tem se destacado no âmbito nacional como um grande Deputado e, hoje, figura como um dos deputados mais influentes dentro da Câmara Federal lá em Brasília”, completou.

A nível federal, também pontuou as emendas oriundas do Senado. Exemplificou a famosa Fazendinha, obra da aplicação de recursos destinados pelo senador Eduardo Braga (MDB), solicitada pelo vereador Mateus Assayag (PL) na legislatura passada.

“A obra iniciou, parte dos recursos foram surrupiados, foram roubados, e o prefeito Bi Garcia, juntamente com o secretário na época Mateus Assayag, hoje, vereador nesta Casa, correram em Brasília e conseguiram salvar, dentro do Calha Norte, o restante dos recursos que existiam. Denunciaram o ex-gestor, conseguiram pagar o que foi roubado e mandar para justiça para determinar o que será feito com o ex-gestor”, informou.

Telo evidenciou os benefícios da obra para o setor primário. Finalizou seu discurso comunicando as comunidades que têm os castelos de água com a base construídas que, a partir de quarta-feira, irá começar a instalação de filtros Salta-Z.

Por Clely Ferreira, assessora parlamentar.

Publicado por Carlos Frazão/JI