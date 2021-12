Ipaam lança novo sistema de licenciamento ambiental inteiramente digital

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) lançará, nesta quarta-feira (15/12), o novo sistema 100% digital para abertura de processos de licenciamento ambiental. As solicitações, análises e comunicação entre os analistas e requerentes agora poderão ser feitas diretamente pelo site do órgão.

A nova versão do módulo abrangerá mais de 200 atividades licenciáveis pelo Instituto, incluindo as áreas de indústria de componentes eletrônicos, indústria de produtos de matérias plásticas e indústria de material elétrico e aparelhos eletrônicos, dentre outras.

A integração do sistema vem no intuito de conferir celeridade aos trâmites de análise e deferimento dos requerimentos, reduzindo o uso de papel e atualizando o sequenciamento dos processos para um maior desenvolvimento digital e acessibilidade, como destaca o coordenador de Sistemas Informatizados (CSI), Eduardo Radmann.

“A nova versão do sistema de licenciamento é mais um passo do Ipaam em direção à transformação digital. Cada melhoria e desenvolvimento do módulo de licenciamento visa proporcionar ao empreendedor do estado uma plataforma ágil para realizar as solicitações de licenciamento de suas atividades”.

Passo a passo – Por meio do site do Ipaam, o solicitante deverá clicar em “Sistemas Online”, de onde será redirecionado para o portal de serviços do Instituto. Na nova aba, deverá cadastrar-se no “Entrada Única”, fazer login no Sistema de Licenciamento e seguir o passo a passo para requisitar o pedido.

Para visualizar a lista completa das atividades contempladas pelo regime digital, basta acessar: http://www.ipaam.am.gov.br/atividades-contempladas-no-sistema/.

O órgão já utiliza o recurso para emissão de Declarações de Inexigibilidade e, a partir do dia 17 de janeiro de 2022, a abertura por meio físico e presencial para as licenças listadas não será mais realizada.

Melhorias – Além da agilidade para tramitação dos processos, os funcionários poderão, mesmo em trabalho remoto, encaminhar relatórios e receber retorno dos requerentes. O público externo, por meio do Portal do Ipaam, terá a possibilidade de encaminhar e receber documentos, solicitar renovações, fazer download de arquivos, bem como cópias de licenças aprovadas.

O Sistema de Licenciamento Digital irá garantir maior transparência, eficiência e desburocratização dos serviços disponibilizados pelo órgão, otimizando o tempo dos procedimentos para regularização e viabilizando maior economia para a gestão pública e empreendedores.

Em caso de dúvidas sobre acesso, utilização e reclamações referentes aos Sistemas Online, os usuários podem contatar a Coordenação de Sistemas Informatizados (CSI) pelo e-mail [email protected] ou via Whatsapp (92) 98429-4370.

FOTO: Jeovana Torres/Ipaam

Informações para a imprensa: Assessoria de Comunicação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam): Kézia Ferreira (99385-8679).

Publicado por Carlos Frazão/JI