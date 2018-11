Irmãos assassinados no presídio de Parintins

Os irmãos Alexsander Souza Vieira, 25 anos, e Victor César Souza Vieira, 21 anos, acusados do assassinato Eduardo Jorge Kataki, 25 anos, na Rua João Meireles, bairro Francesa, no sábado, foram mortos no interior do Presídio Público, na noite desta terça-feira dia 27 de novembro. Alexsander e Victor foram enforcados na cela na qual estavam presos.

Os irmãos estavam presos na Delegacia desde dia 24 e foram transferidos para o presídio na segunda-feira. Dezenas de Policiais Militares fecharam a quadra onde fica o presídio. Pois tinha possibilidade de ocorrer uma rebelião.

