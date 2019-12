Israel Paulain e Edmundo Oran participam da aula de aniversário do projeto vem dançar com Leleu

O evento gratuito será realizado no Circuito Escorpião, em Parintins

Parintins (AM) – O jovem Leleu Parintins se tornou referência quando se trata de aulas de dança com o objetivo de manter o corpo em boa forma. Um trabalho que iniciou com uma pequena caixa de som ganhou status de show e assim o projeto “Vem dançar com o Leleu”, em 2019, completa 5 anos. Para comemorar a data uma aula show está marcada para a próxima quinta-feira, 19, com a participação do apresentador do boi Garantido, Israel Paulain e o apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran.

A programação terá ainda os Djs Alex e Adelino Aguiar e claro a aula Show de Leleu Parintins. “Será um evento gratuito em comemoração aos 5 anos do projeto vem dançar com Leleu”, explica o dono da festa. Ele aproveita para convidar a comunidade parintinense para fazer parte da festa de aniversário. “Você é o nosso convidado a participar da Aula Show será no dia 19 (quinta feira), no circuito escorpião”.

Abadá

Os alunos poderão adquirir antecipadamente o Abadá como lembrança de aniversário do projeto vem dançar com o Leleu. As pessoas interessadas em fazer a reserva podem manter contato por meio dos telefones (92) 982221384 e (92) 993986120.

Carlos Alexandre, jornalista