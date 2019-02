Itens do Boi Garantido serão destaques da Mocidade Alegre no carnaval de São Paulo

O pajé André Nascimento e a porta-estandarte Edilene Tavares serão destaques na apresentação da Escola de Samba Mocidade Alegre no carnaval de São Paulo, em 2019. Os itens ja estão em São Paulo e participaram dos eventos da agremiação no final de semana, sendo destacados nas redes sociais oficiais da Mocidade que tem como tema “Yacamaé, as Águas Sagradas do Sol e da Lua”.

Segundo uma das diretoras da Mocidade Alegre, Érica Ferreira, André e Edilene estarão em carro alegórico que fala sobre o ritual da cura. André fará a cênica da transcendência e pajelança, e Edilene representará o espírito da Samaumeira.

“O presidente do Boi Garantido Fábio Cardoso foi muito receptivo a proposta e agora o pajé e a porta-estandarte estão aqui tendo contato com a nossa comunidade. Foram muito aplaudidos durante a apresentação e tenho certeza que estão sentido-se em casa” afirmou a diretora da Mocidade Alegre.

Além de Edilene e André, o coreógrafo dos itens encarnados, Flávio Vasconcelos, será o responsável pela parte de maquiagem do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira.

A Escola de Samba Mocidade Alegre desfilará neste sábado, 02 de março, às 23h (Horário de Manaus).

Texto: Márcio Costa/Imprensa Garantido

Foto: ASCOM Mocidade Alegre