Itens do Caprichoso irão azular São Paulo em 3º edição do Roda de Toada

Localizada a cerca de 90 quilômetros da capital paulista, São José dos Campos vai se transformar em pedacinho da Amazônia. A cidade abrigará no próximo dia 27 de novembro o Roda de Toada. Em sua terceira edição, o evento contará com a participação de artistas oficiais do Boi-Bumbá Caprichoso.

Segundo Luciana César, organizadora do Roda de Toada, dentre as presenças confirmadas estão os itens oficiais do Boi Caprichoso: Alexandre Azevedo – Tripa do Boi Edmundo Oran – Apresentador, Patrick Araujo – Levantador de Toada, Prince do Caprichoso – Amo do Boi, Marcela Marialva – Porta-Estandarte, Valentina Cid – Sinhazinha da Fazenda, Erick Beltrão – Pajé, dentre outros artistas que fazem parte do mundo bovino, como o ex-pajé Waldir Santana e o Arlindo Neto, filho do saudoso Pop da Selva, Arlindo Jr.

“É um imenso prazer poder trazer um pouco dessa festa maravilhosa do Norte do País para São José, e poder mostrar o quanto nossa cultura, o nosso folclore é tão rico, porém ainda desconhecido por muita gente”, disse a organizadora que é torcedora apaixonada pelo Boi Caprichoso.

Para a realização deste evento, Luciana contará com o apoio do Bar do Coronel, tradicional casa de São José dos Campos, que se encantou com a apresentação do Boi Caprichoso em um evento anterior. A Samel, rede de assistência médica e hospitalar do Amazonas também está apoiando o evento.

Serviço



A 3ª edição do Roda de Toada será realizada no dia 27 de novembro, a partir das 19h, na chácara Quinta das Palmeiras, no Urbanova. O convite do evento, que é uma camisa personalizada, custa R$ 130 e pode ser adquirido por meio do telefone (12) 9 8197-5117.

Fotos de divulgação do evento anterior realizado em São José dos Campos

Fonte: Ariane Arujá/SP – Jornalista, MTB 56.195 (Colaboradora JI)