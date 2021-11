IV Conferência Municipal de Educação de Parintins tem início debatendo o Plano Nacional de Educação

Teve início nesta quinta-feira, 25 de novembro, no Centro de Estudos Superiores da UEA, a IV Conferência Municipal de Educação de Parintins. Nesta edição o tema central é “Inclusão, Equidade e Qualidade: Compromisso com o futuro da educação brasileira”, que visa discutir e elaborar o Plano Nacional de Educação com vigência de dez anos, entre 2024 a 2034.

A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito de Parintins em exercício Mateus Assayag (PL), do secretário municipal de Educação e coordenador da conferência, Azamor Pessoa; da subsecretária de Educação, Silvia Coimbra; do coordenador da Seduc em Parintins, João Ribeiro Costa; do membro do Conselho Municipal de Educação, Rooney Barros; do presidente do Sindicato Municipal dos Professores, Francisco Simas; além de representantes de órgãos de promoção educacional de Parintins, trabalhadores, alunos e sociedade em geral.

Neste primeiro dia os participantes debatem os eixos temáticos norteadores da conferência, apreciam e aprovam o Regimento Interno. Já em grupos, os participantes analisam os eixos temáticos para assim apresentar as propostas que serão apreciadas pela plenária e finalmente incluídas no documento final da Conferência.

Na sexta-feira, 26 de novembro, último dia da Conferência, serão eleitos pela plenária os delegados que irão representar Parintins na Conferência Estadual de Educação. São dois delegados e dois suplentes, representantes das demandas educacionais do poder público e da sociedade civil organizada, respectivamente, que terão a missão de levar as propostas de Parintins à plenária estadual e consecutivamente à nacional.

Secom

Foto: Pedro Coelho