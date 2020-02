Japão vence IV Liga Mundial de Vôlei – Etapa Parintins

Após uma semana de intensos jogos, no domingo, 02, chegou ao final a IV Liga Mundial de Vôlei – Etapa Parintins 2020. As partidas finais aconteceram na quadra da escola São José Operário e tiveram como vencedor a equipe parintinense do Japão.

A programação final iniciou as 17h com a disputa do terceiro lugar entre Alemanha e Estados Unidos. As equipes já haviam se enfrentado na fase classificatória e o EUA foi vencedor. Mas, desta vez, o resultado foi diferente com vitória da Alemanha por 3×2. “Foi uma competição excelente com muitos jogos equilibrados. Todas as equipes estão de Parabéns”, disse o atleta da Alemanha Cássio Rodrigo, que comemorou o terceiro lugar na Liga.

A final teve todos os ingredientes de uma grande decisão. Turquia e Japão chegaram invictos na última partida, mas somente o Japão permaneceu sendo derrotas. Após cinco set’s emocionantes a vitória foi do Japão, no tiebreak (3×2). “Foi um jogo difícil, mas conseguimos nos manter focados e sair de quadra com essa vitória”, disse o levantador japonês, Alderlan Lo Bianco.

“A competição reuniu 10 equipes e cerca de 100 atletas. Um evento que contou com intensa participação do público e foi um sucesso”, destacou um dos coordenadores da Liga, Rayner Santos.

A IV Liga Mundial de Vôlei 2020 – Etapa Parintins aconteceu de 24 de janeiro a 02 de fevereiro com partidas no ginásio Elias Assayag, escola Luz do Saber e São José Operário. A competição contou com apoio da Coordenadoria Regional de Educação de Parintins, Prefeitura de Parintins (SEMJUV), Paris Vidros e QBoi.

Texto: Eldiney Alcântara

Fotos: Arleison Cruz

Publicado por Kedson Silva/JI