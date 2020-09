Jean Neder e Castro Alves serão a aposta do Republicanos para Itacoatiara nas eleições 2020

Na tarde desta segunda-feira, 14, os partidos republicano e patriota reuniram uma multidão no Crepi (Clube Recreativo do Professores de Itacoatiara) para convenção municipal que anunciou os candidatos a prefeito e vice prefeito, além dos candidatos a vereadores. O momento democrático contou com a presença do deputado federal, Silas Câmara da IEADAM, do deputado estadual João Luiz da Igreja Universal e da vereadora Mirtes Salles.

O Deputado Silas Câmara em seu discurso afirmou que “Itacoatiara pode votar no 10 pois nós lutaremos para que não falte recursos pra esse município, o Jean tem visão de estratégia, tem preocupação com seu próximo, era mais fácil ele ficar na acomodação mais ele deu uma voz de comando e quer ir pra cima vencer e fazer o melhor por Itacoatiara. Eu fiz questão de vir aqui pra dizer pra você Jean que Deus e o povo estão com você, assim como eu estou e juntos vamos construir uma nova história pra essa cidade.

O deputado estadual João Luiz disse que como itacoatiarense conhece a cidade, conhece os bairros, conhece a realidade que esse povo vive. Precisamos colocar um ponto final nesse pouco caso que é tido aqui. Nós precisamos de alguém que saiba gerir essa cidade e o nome de quem sabe fazer é Jean Neder. Vamos dar um basta no descaso dia 15 de novembro.

O candidato a vice-prefeito Coronel Castro Alves em sua colocação afirmou que o município de Itacoatiara deu início a uma nova história, tendo Deus como baluarte, a família como base de seus projetos. “Jean e eu estamos aqui para plantar o amor ao próximo, respeito pelas famílias itacoatiarenses, e a consolidação de desenvolvimento, temos o compromisso de reconstruir nossa cidade”.

O candidato a prefeito Jean Neder falou da alegria de dividir essa luta com o Coronel Castro Alves e que o sonho de cuidar do povo Itacoatiarense está prestes a se realizar “ A Itacoatiara que nós queremos é aquela que cada um de vocês possa bater no peito e dizer que tem orgulho de viver aqui, aquela Itacoatiara que você bata no peito e diga que aqui tem compromisso, respeito, cuidado, amor ao próximo”.

Jean Neder ao final da convenção deixou o Crepi carregado pelo povo que busca confirmar na mudança.

Assessoria

Fotos: Erick Bitencourt