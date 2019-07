JEAs: Ceti Parintins entre as melhores do Estado no Atletismo

Das 12 medalhas conquistadas pelos parintinenses nas modalidades individuais, seis são do Ceti Gláucio Gonçalves (quatro de ouro e duas de bronze). Apesar do número reduzido de participantes nos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs 2019, que acontece em Manaus, o aproveitamento na modalidade atletismo foi destaque com a escola de Parintins no topo como a melhor escola do interior e entre as cinco melhores no quadro geral de medalhas do JEAs.

Os Medalhistas

Ouro

– Diogo Marinho – salto em distância (bicampeão).

– Kael modesto – tênis de mesa (bicampeão).

– Manuela Matos – salto em altura – (bicampeã).

– Luan Lucas Xavier (salto em altura) – campeão

Bronze

– Janaina Gabriela (Tênis de Mesa).

– Kedma Pereira (800m).

Os campeões agora, estão na expectativa da convocação para integrarem a seleção amazonense para os Jogos Escolares da Juventude (Jogos Nacionais) que acontece em Blumenau-SC no período de 16 a 30 de novembro.

“Agradecemos o apoio família Ceti, da seduc e do prefeito Bi Garcia por acreditar no esporte parintinense, em especial, ao atletismo. Essa conquista por mais um ano é fruto de muita dedicação e entrega dos nossos alunos aos treinamentos apesar do pouco tempo que temos para trabalhar com eles. Estamos muito feliz, pelo dever cumprido”, destaca o bom resultado da equipe no JEAs, o professor Weverton Cursino.

Kedson Silva – Semjuv