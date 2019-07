JEAs: Equipes de natação e Badminton reforçam delegação de Parintins em Manaus

Abordo da embarcação Leão de Judá, as equipes de natação e badminton da Escola Municipal Luz do Saber viajam para a disputa do Jogos Escolares do Amazonas, JEAs, em Manaus, nesta terça-feira (23 de julho). Vinte e três pessoas entre alunos/atletas, professores e técnicos compõem o novo grupo de disputa que lutará por mais medalhas para Parintins nas categorias infantil e juvenil. As equipes da Ilha tem todo apoio da Prefeitura de Parintins com passagens, alimentação, equipamento completo, além de materiais esportivos.

Formado por integrantes de várias escolas, oito talentos formam a representação parintinense na modalidade natação. “Treinamos duro para esse momento e com a parceria da Arena Melo, da Academia Acqua Fitness e a Escola de Natação Yara Wató, o qual agradeço de coração, fizemos uma preparação diferenciada dos nossos atletas com relação ao ano passado (2018), trabalhando a parte técnica e intensificando na parte física em busca do nosso objetivo que é a conquista de medalha”, agradece os parceiros o treinador da equipe, Jamil Medeiros. A disputa da natação inicia na sexta-feira, 26, na piscina da Vila Olímpica.

O Badminton da Escola Municipal Luz do Saber que tem a frente a professora Sheila Pinheiro participa da disputa escolar estadual de forma inédita. “Agradecemos o poder municipal por incentivar e oportunizar que nossos alunos mostrem seu talento também fora de Parintins e pelo materiais esportivos para que pudessemos nos preparar melhor e quem sabe fazer história conquistando a primeira medalha na modalidade para nossa cidade”, agradece o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros, a professora. A competição do Badminton será realizado no Ginásio do Atlético Rio Negro, a partir de quinta-feira, 25 de julho.

Kedson Silva – JI