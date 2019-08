Jender estreia programa de rádio para transmitir propostas aos sócios do Boi Caprichoso

O programa Jender Presidente, transmitido pela Rádio Clube de Parintins FM, vai levar as propostas do candidato à presidência aos sócios do Boi-Bumbá Caprichoso, no mês de agosto, de segunda-feira à sexta-feira, das 13h às 14h. A estreia ocorreu, com a apresentação de Edmundo Oran e Jender Lobato, com participação especial do radialista, Aderaldo Reis, na tarde de quinta-feira, 1º de agosto.

O programa de rádio é dividido em vários quadros para divulgar aos milhares de associados a campanha do candidato à presidência do touro negro. “A gente tem muitas novidades e fazemos uma campanha do amor, do sentimento, da sinceridade e de propostas para o melhor em prol ao nosso Boi Caprichoso. Não vamos fazer baixarias, nem falar mal de ninguém”, afirma Jender.

O candidato entende que o Boi Caprichoso é uma família. “Essa família Caprichoso cresceu e tem dado frutos. São três anos, com duas vitórias. Então, é essa família que eu quero fazer crescer ainda mais, trazer todos os torcedores, sócios apaixonados pelo nosso boi para fazer parte de uma nova gestão, de um novo projeto, de um novo momento que o nosso Caprichoso vai experimentar”, descreve.

Adesões

São amplas as adesões ao nome de Jender Lobato na caminhada rumo à presidência do Caprichoso, seja em Parintins ou em Manaus. “Estou muito feliz com esse grandioso grupo que nos apoia. Eu me atrevo a dizer que o grupo apoiador da candidatura do Jender Presidente é maior do que o grupo que apoiou o Babá e eu como vice, em 2016. Isso é motivo de muito orgulho para mim, porque você não impõe as coisas e conquista as pessoas”, ressalta.

“Essa conquista foi de ano a ano. Estou desde de 2013 nesse projeto de ser presidente do boi. Espero que agora os sócios entendam que chegou a minha vez e, quando eu escuto as pessoas dizerem que chegou a minha vez, abasteço meu coração de felicidade, porque a gente sabe que o que plantamos lá atrás agora vamos colher. Com esse sentimento, eu percorrer a campanha daqui para a frente até o dia, se Deus quiser, da vitória”, declara o candidato.

Por Carlos Alexandre