Jender Lobato comemora sucesso do Luau Caprichoso

O flutuante “Maloca Amazônica”, nas margens do Rio de Negro, foi o cenário para a abertura da temporada 2019 do Boi-Bumbá Caprichoso, em Manaus, na noite de sábado, (02/02). O vice-presidente do bumbá, Jender Lobato, festeja o sucesso do Luau Caprichoso, promovido pela Associação Cultural Movimento Marujada, em um ambiente amazônico diferenciado e paradisíaco.

Como atrações musicais, a festa reuniu levantadores de toadas do Caprichoso de Manaus e de Parintins. De acordo com Jender Lobato, o sucesso do evento se deu pelo grande público presente e organização do Luau Caprichoso. “O ingresso era uma camisa que rapidamente foi esgotada. Foi uma festa incrível. Os sócios e os torcedores estavam eufóricos, com muita alegria”, destaca.

O vice-presidente do Caprichoso elogia a recepção da cúpula do Movimento Marujada, formada pelo presidente Beto Vital, vice-presidente, Keynes Breves, o ex-presidente Carlos Nery, jornalista Marilza Mascarenhas, entre outros membros. “Ficamos felizes com o clima do Boi Caprichoso que contagiou o local. A gente pegava uma lancha no Porto do São Raimundo para chegar ao flutuante”, pontua.

Jender Lobato foi quem articulou com o presidente do Movimento Marujada a participação de levantadores de toadas de Parintins. “O Beto Vital tem essa intenção de sempre inserir os cantores de Parintins nos eventos do Movimento Marujada. Nessa festa, tivemos o Márcio do Boi, Cássio Gonçalves e o nosso apresentador Edmundo Oran, junto com os cantores de Manaus”, enfatiza.

Katiuscia Assis