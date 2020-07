Jetski joga um jato d’água no cenário durante live do Boi Caprichoso, causando revolta na internet

Durante a live do Boi-Bumbá Caprichoso neste domingo, dia 5 de julho, realizada às margens do lago Macurani, na residência do artista Edwan Oliveira, uma pessoa não identificada passou de jetski e jogou água no cenário e nas pessoas que participavam do show produção do show.

As imagens chegam a grupos de WhatsApp e Facebook e causam revolta nas duas nações. Devido a tradicional rivalidade, alguns internautas azuis acusam torcedores do vermelho. Porém, nenhuma prova ainda foi apresentada sobre a identidade do sujeito. “É bem reché”, disse o apresentador do Caprichoso, Edmundo Oran, durante a live.

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, informou pelas redes sociais que vai tomar providências para apurar o caso, uma vez que o Bumbá teve prejuízos materiais, além de ser contra ações de vandalismo. ”

Vamos localizar o condutor do Jet que causou danos irreparáveis para o Boi Caprichoso. Vários equipamentos foram danificados. VOU PRA CIMA DESSE IRRESPONSÁVEL!” Comentou Jender.

