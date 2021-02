JI entregou 40 cestas básicas ao Hospital Padre Colombo nos seus 20 anos de circulação

O Bispo Diocesano, Dom Giuliano Frigeni, e a Diretora do HPC, Enfermeira Maria de Jesus Marinho, receberam as cestas na manhã desta terça-feira das mãos do Diretor do JI, Prof. Carlos Frazão.

“Sem muito alarde, começou a comemoração dos 20 anos do JI, iniciando com a entrega de 40 cestas ao Hospital Padre Colombo. Durante todo ano de 2021, estaremos fazendo doações de cestas. Devido a pandemia e a cidade estar de luto, não houve grandes comemorações nesta data”, disse Carlos Frazão.

A diretora do HPC, Enfermeira Maria de Jesus Marinho, agradeceu em nome de toda a equipe do hospital pelo gesto solidário quando o JI completa seus 20 anos.

Dom Giuliano Frigeni benzeu as cestas e rogou a Nossa Senhora do Carmo pela saúde de Carlos Frazão e disse que atos assim só engradecem um órgão de imprensa formador de opinião.

Edição 001, de 16/02/2001

Um dos jornais mais antigos e em circulação impressa de forma mensal no município, O Jornal da Ilha, completou 20 anos de fundação neste dia 16 de fevereiro. Sem festa para evitar aglomeração e sem a presença física na missa do meio dia na Catedral da Padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo, em decorrência da pandemia, o diretor Carlos Alberto Frazão, comemorou a data marcante com entrega de 40 cestas básicas ao hospital Padre Colombo.

“Sempre nesta data, 16 de fevereiro, comemoramos fazendo sorteios no rádio, desta vez, resolvi, ofertar 20 cestas básicas ao Hospital Padre Colombo, que já cuidou da minha mãe e de mim. É o mínimo que posso fazer por esta terra que adotei e me adotou. Serão 20 cestas com recursos próprios do nosso jornal, e as demais doadas pelo Padrinho do Jornal e vereador Massilon Medeiros, pelo Enfermeiro e jornalista Roque Costa, de Alagoinhas, BA, pela Dra. Maria Ângela Acauã, e professores Odinéa Andrade e Nazareth Leitão. Completamos um total de 40 cestas doadas”, disse Carlos Frazão.

Divulgando Parintins e as demais cidades do Baixo Amazonas, a redação do JI fica localizada na Avenida Amazonas, 1810-Altos, Centro. O jornal já recebeu prêmio nacional (Troféu Excelência e Qualidade Brasil, da BRASIL LIDER, em São Paulo), em 2013. O Jornal da Ilha foi o primeiro a circular em Parintins com jornal impresso colorido e pioneiro a atuar 100% digitalizado na cidade através do site www.ojornaldailha.com. além da homenagem por meio do troféu Destaques-JI a personalidades da cidade.

Os exemplares de todas as suas edições desde o ano de 2001 (ano de sua fundação) até 2020, podem ser encontradas na biblioteca da ICSEZ/UFAM, localizada na Estrada Eduardo Braga. Carlos Frazão agradece o importante apoio da Gráfica João XXIII, do gerente Fran Canto, responsável pela encadernação dos volumes doados anualmente à biblioteca da Universidade Federal do Amazonas.

“Bravo Zulu pela iniciativa Frazão e meus parabéns pelos 20 anos do Jornal da Ilha” (CC Manoel Ribeiro, RJ)

“Gesto nobre, meu nobre amigo Frazão” (Publicitário Salles Santos)

“Parabéns amigo Frazão” (Jornalista Alan Gomes)

“Você sempre atento aos necessitados. Parabéns pelo jornal e pela sua vocação de amar e servir” (Irmã Maria Helena Teixeira, Maringá, PR)

“PARABÉNS pelos 20 ANOS de divulgação da ILHA TUPINAMBARANA/PARINTINS, para o Brasil e para o Mundo, com profissionalismo, verdade, responsabilidade, conhecimento e acima de tudo, um CAPRICHOSO e um GARANTIDO pelo povo parintinense/amazonense, com a proteção e devoção a Padroeira Nossa Senhora do Carmo” (Roque Costa, enfermeiro, jornalista, Alagoinhas, BA)

“Que gesto nobre, maravilha” (Clerton Florêncio, Enfermeiro, Secretário Municipal de Saúde de Parintins)

“Um gesto concreto bonito de caridade que antecede a Quaresma!” (Dorival Nascimento, pároco da Catedral de Nossa Senhora do Carmo)

“Desde já, parabéns por sua longa jornada” (Jornalista Eldiney Alcântara, Parintins, AM)

“Parabéns, Frazul” (Lins Natal, empresário, Parintins, AM)

“Que Deus continue abençoando, protegendo e iluminando a vida do nosso amigo Frazão. Muita saúde e muitas bênçãos” (Prof. Messias Cursino, Parintins, AM)

“Parabéns amigo Frazão” (Profa. Ilia Ferreira, Fortaleza, CE)

“Hoje dia 16. É dia sempre de novena e missa de Nossa Senhora do Carmo em Parintins. Mas também dia 16 de Fevereiro é dia que nascimento do O Jornal da Ilha, do professor e diretor Carlos Frazão, pioneiro na mídia digital em Parintins e um dos poucos jornais impressos ainda em circulação regular. Salve e Salve O Jornal da Ilha. Salve e Salve Carlos Frazão!!” (Jornalista Hudson Lima, Parintins, AM)

“Parabéns Frazão, pela persistência” (Empresário Nelson Campos, Parintins, AM)

“Frazão, pela persistência” (Jornalista Judson Lima, Indaial, SC)

“Carlos Frazão, sempre terás meu respeito e admiração pela persistência em seu jornal que é visto mundialmente” (Profa. Dina Albuquerque, Parintins, AM)

“Parabéns, Frazão” (Massilon Medeiros, professor, Vereador, Parintins, AM)

“Só gratidão. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde, e por ter contribuído um pouco na alimentação de muitos pacientes internados no HPC”, concluiu Carlos Frazão.

